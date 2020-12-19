Google вернёт деньги пользователям iPhone, пострадавшим из-за сбоя сервиса «Фото»

Ошибку с Google Фото уже исправили. В Google сообщили, что проблема затронула ограниченное количество людей. В компании также заверили, что все загрузки остались в сохранности. Сейчас команда Google связывается с клиентами, которые купили или обновили тариф Google One на iPhone и iPad из-за того, что увидели сообщение о переполненном хранилище. Компания уже затребовала возвращение средств в App Store за подписку Google One в период, когда наблюдалась ошибка.

Сообщается, что проблема не коснулась пользователей Android.