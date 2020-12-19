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Google вернёт деньги пользователям iPhone, пострадавшим из-за сбоя сервиса «Фото»
Люди были вынуждено купить подписку на облачное хранилище
В этом году с сервисом Google Фото произошли сбои. Из-за ошибки система неверно «плюсовала» загруженные видео и фотографии к месту в облаке. Пользователи получали сообщение о том, что их лимиты превышены, и были вынуждены приобретать платную подписку Google One или перейти на более дорогой тариф. Теперь Google пообещала вернуть деньги тем владельцам iPhone, кто столкнулся с проблемой.
Ошибку с Google Фото уже исправили. В Google сообщили, что проблема затронула ограниченное количество людей. В компании также заверили, что все загрузки остались в сохранности. Сейчас команда Google связывается с клиентами, которые купили или обновили тариф Google One на iPhone и iPad из-за того, что увидели сообщение о переполненном хранилище. Компания уже затребовала возвращение средств в App Store за подписку Google One в период, когда наблюдалась ошибка.
Сообщается, что проблема не коснулась пользователей Android.