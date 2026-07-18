Google Vids научился создавать видео с цифровыми двойниками. Вашим тоже

На основе этих данных ИИ сгенерирует персонажа, который выглядит и звучит как искомый человек.

Аватар будет привязан к аккаунту Google и помечен невидимой цифровой меткой SynthID, чтобы отличить созданное ИИ видео от реальной записи.

Функция доступна пока не во всех странах.

Также в сервис внедрили ИИ-модель Gemini Omni. Она позволяет создавать видео, комбинируя текстовое описание и загруженные картинки для «вдохновения». Можно попросить поменять фон на видео, улучшить освещение и добавить другие спецэффекты. Причём редактировать ролик теперь можно поэтапно.