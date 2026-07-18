Google Vids научился создавать видео с цифровыми двойниками. Вашим тоже

Опубликовано 18 июля 2026, 11:501 мин.
Google Vids научился создавать видео с цифровыми двойниками. Вашим тожеЕсть, правда, ограничения по странам
Обновился видеосервис Google Vids. Основной фишкой называют возможность создать цифрового аватара. Для этого достаточно сделать селфи и записать короткий голосовой фрагмент.
На основе этих данных ИИ сгенерирует персонажа, который выглядит и звучит как искомый человек.
Аватар будет привязан к аккаунту Google и помечен невидимой цифровой меткой SynthID, чтобы отличить созданное ИИ видео от реальной записи.
Функция доступна пока не во всех странах.
Также в сервис внедрили ИИ-модель Gemini Omni. Она позволяет создавать видео, комбинируя текстовое описание и загруженные картинки для «вдохновения». Можно попросить поменять фон на видео, улучшить освещение и добавить другие спецэффекты. Причём редактировать ролик теперь можно поэтапно.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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