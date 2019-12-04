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Сегодня 17:13
Google внедрила обмен сообщениями в известное приложение
Как будто мало мессенджеров
Команда Google создала практически новый мессенджер на базе старого приложения Google Photos. Теперь в нём можно обмениваться фотографиями и сообщениями.
Google Photos является предустановленным приложением на Android-устройствах. Поэтому можно сказать, что компания расширила функциональность смартфонов на своей операционной системе. Вопрос, конечно, только в том, насколько эта опция окажется нужной.
Обмен сообщениями в Google Photos введён в качестве надстройки для функции «Поделиться». После выбора получателя фотографии, можно сопроводить её сообщением. Кроме того, к снимкам можно добавлять комментарии и ставить лайки. Чем не соцсеть?
Новая опция станет доступна пользователям приложения на Android и iOS, а также веб-версии Google Photos в течение следующей недели.