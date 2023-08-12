Google внедрит ИИ в собственную ОС для компьютеров

В настоящее время такие инструменты, как «Напиши за меня» и «Помоги мне написать», доступны в Gmail и Google Docs, а «Волшебная композиция» помогает составлять ответы в Google Messages.

Новая функция искусственного интеллекта, получившая кодовое название «Orca», как ожидается, будет интегрирована в меню ChromeOS, вызываемое правой кнопкой мыши при редактировании текста. При ее выборе открывается пользовательский интерфейс, который предлагает такие функции, как запрос текста, переписанного искусственным интеллектом, предоставление заданных текстовых запросов для предложений по стилю и вставка переписанного текста.

Примечательно, что этот процесс, управляемый искусственным интеллектом, происходит на серверах Google.

Хотя подробности несколько замалчиваются, такая интеграция с ChromeOS может потенциально улучшить написание текста в различных приложениях. Функция может появиться в ChromeOS версии 118 и будет ориентирована на устройства Chromebook X.