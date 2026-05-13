Опубликовано 13 мая 2026, 06:47
Google впервые раскрыла хакеров, использующих ИИ для обнаружения опасной уязвимости

Имен, правда, не называют
Google сообщила, что впервые обнаружила хакерскую группу, которая, вероятно, применяла ИИ для поиска уязвимостей нулевого дня. Это ошибка в программе, о которой разработчики ещё не знают. У них, мол, есть «ноль» дней на её исправление до того, как хакеры начнут атаку.
По данным Google Threat Intelligence Group, злоумышленники (их название не раскрывается) планировали использовать найденную уязвимость в массовых атаках. Специалистам Google удалось предотвратить это.

Уязвимость была в коде на языке Python и позволяла обходить двухфакторную аутентификацию в популярной системе управления серверами с открытым исходным кодом. Однако для атаки хакерам всё равно нужны были обычные логин и пароль пользователя. Google помог разработчикам этой системы закрыть проблему.

Вывод об использовании ИИ компания сделала на основе структуры вредоносного кода. Например, в нём были учебные комментарии и даже выдуманная оценка критичности уязвимости (CVSS), а сам код выглядел как типичные примеры из обучающих данных для больших языковых моделей.

В Google считают, что их собственная модель Gemini не причастна к взлому.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
#Google