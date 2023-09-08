Google встроила в Chrome скандальную систему слежки за вами ради рекламодателей

Несмотря на всеобщее несогласие, эта функция начала распространяться среди широкого круга пользователей. Несмотря на то, что Google рассматривает эту функцию как шаг к созданию более приватного Интернета, она вызывает опасения в отношении конфиденциальности пользователей.

Песочница конфиденциальности (Privacy Sandbox), ранее известная как FLoC и Topics API, является ответом Google на приближающийся конец использования сторонних отслеживающих файлов cookie в Chrome, намеченный на вторую половину 2024 года. Google утверждает, что альтернатива отслеживанию должна существовать, однако критики, включая Electronic Frontier Foundation, настаивают на более эффективном решении, не предполагающем инвазивного отслеживания пользователей.

Apple и Firefox уже заблокировали сторонние файлы cookie, но браузеры Chromium, такие как Chrome, по-прежнему их разрешают.

Пользователи хоть и могут отключить рекламную платформу в настройках Chrome, однако по умолчанию она включена и отправляет информацию об интересах пользователей рекламодателям.

Несмотря на то, что Privacy Sandbox может быть решением Google в условиях меняющегося рекламного ландшафта, многие пользователи сомневаются в конфиденциальности своей работы в Интернете.