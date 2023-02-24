Google вступила в борьбу с правительством Канады. Некоторым пользователям запретили читать новости

Google вступила в борьбу с правительством Канады. Некоторым пользователям запретили читать новостиКомпания показывает “зубы”
Google блокирует некоторых канадских пользователей от просмотра новостного контента, что, по словам компании, является “пробником” ответа на законопроект правительства страны о новостях в Интернете.
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Известный также как законопроект C-18, закон об онлайн-новостях потребует от таких IT-гигантов, как Google, заключить сделки, которые компенсируют канадским медиа-компаниям публикацию их контента на своих платформах.
Компания заявила, что она временно ограничивает доступ к новостному контенту для менее четырех процентов своих канадских пользователей, пока она оценивает возможные ответные меры на законопроект. Изменение распространяется на поисковую систему, а также на Google Discover на устройствах Android, которая содержит новостные и не только материалы. По словам компании, тестирование, которое продлится около пяти недель, затронет все типы новостного контента. Сюда входит контент, созданный канадскими вещательными компаниями и газетами.
Канадская ассоциация вещателей заявила, что Google и другие мировые цифровые гиганты показывают, что они не намерены вести честную игру.