Google всё же добавила голосового помощника ИИ Gemini Live на старые колонки

Опубликовано 25 июля 2026, 18:151 мин.
Google всё же добавила голосового помощника ИИ Gemini Live на старые колонкиИ дисплеи
Google расширили доступ к своему голосовому помощнику Gemini Live на самые первые умные колонки и дисплеи. А именно Google Home Mini и Google Nest Hub первого поколения.
С октября прошлого года помощник уже работал на Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub, Nest Hub Max и недавно вышедшей колонке Google Home Speaker. Теперь очередь дошла и до старых моделей.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно быть подписчиком Google Home Premium. После этого можно просто сказать: «Окей, Google, давай поболтаем», и устройство перейдёт в режим «живого диалога».
Обновление начало уже поступать на устройства.