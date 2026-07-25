Приложения
Опубликовано 25 июля 2026, 18:15
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Google всё же добавила голосового помощника ИИ Gemini Live на старые колонки

И дисплеи
Google расширили доступ к своему голосовому помощнику Gemini Live на самые первые умные колонки и дисплеи. А именно Google Home Mini и Google Nest Hub первого поколения.
Google всё же добавила голосового помощника ИИ Gemini Live на старые колонки

© Google

С октября прошлого года помощник уже работал на Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub, Nest Hub Max и недавно вышедшей колонке Google Home Speaker. Теперь очередь дошла и до старых моделей.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно быть подписчиком Google Home Premium. После этого можно просто сказать: «Окей, Google, давай поболтаем», и устройство перейдёт в режим «живого диалога».

Обновление начало уже поступать на устройства.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#голосовой помощник
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#Google
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