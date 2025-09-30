Google выплатит Трампу $24,5 млн по делу о блокировке его канала на YouTube

Опубликовано 30 сентября 2025, 23:181 мин.
Google выплатит Трампу $24,5 млн по делу о блокировке его канала на YouTubeСоглашение завершает многолетний спор
Google согласилась выплатить 24,5 миллиона долларов для урегулирования судебного иска от Дональда Трампа. Президент США обвинял компанию в незаконной цензуре после блокировки его канала на YouTube в январе 2021 года. Инцидент произошёл после штурма Капитолия.
Согласно судебным документам, большая часть средств (22 миллиона долларов) будет направлена на строительство нового банкетного зала в Белом доме. Оставшаяся сумма распределится между другими истцами, присоединившимися к иску. Адвокаты Трампа выразили удовлетворение достигнутой договорённостью.
Ранее Дональд Трамп потребовал, чтобы Microsoft уволила Лизу Монако, исполнительного директора по глобальным вопросам компании. Она ранее занимала пост заместителя генерального прокурора при администрации Байдена. Обращение появилось в аккаунте Трампа в Truth Social.