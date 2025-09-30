Google выплатит Трампу $24,5 млн по делу о блокировке его канала на YouTube

Согласно судебным документам, большая часть средств (22 миллиона долларов) будет направлена на строительство нового банкетного зала в Белом доме. Оставшаяся сумма распределится между другими истцами, присоединившимися к иску. Адвокаты Трампа выразили удовлетворение достигнутой договорённостью.

Ранее Дональд Трамп потребовал, чтобы Microsoft уволила Лизу Монако, исполнительного директора по глобальным вопросам компании. Она ранее занимала пост заместителя генерального прокурора при администрации Байдена. Обращение появилось в аккаунте Трампа в Truth Social.