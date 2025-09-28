Трамп потребовал уволить президента Microsoft по глобальным вопросам

Обращение появилось в аккаунте Трампа в Truth Social. Трамп назвал Монако «угрозой национальной безопасности США», отметив её прежние «неправомерные действия». По его словам, правительство уже лишило её всех допусков к секретной информации и запретило доступ на федеральные объекты. Лиза Монако присоединилась к Microsoft в июле 2025 года, согласно её профилю в LinkedIn.

Microsoft пока не комментирует заявление Трампа. Части правительства США, напомним, используют облачные сервисы и программное обеспечение компании.