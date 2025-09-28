Наука и технологии
28 сентября 2025
1 мин.

Трамп потребовал уволить президента Microsoft по глобальным вопросам

Уволить Лизу Монако
Дональд Трамп в пятницу потребовал, чтобы Microsoft уволила Лизу Монако, исполнительного директора по глобальным вопросам компании. Она ранее занимала пост заместителя генерального прокурора при администрации Байдена.
Трамп потребовал уволить президента Microsoft по глобальным вопросам

Обращение появилось в аккаунте Трампа в Truth Social. Трамп назвал Монако «угрозой национальной безопасности США», отметив её прежние «неправомерные действия». По его словам, правительство уже лишило её всех допусков к секретной информации и запретило доступ на федеральные объекты. Лиза Монако присоединилась к Microsoft в июле 2025 года, согласно её профилю в LinkedIn.

Microsoft пока не комментирует заявление Трампа. Части правительства США, напомним, используют облачные сервисы и программное обеспечение компании.

cnbc
Максим Многословный
#Трамп
#Microsoft