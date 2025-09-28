Трамп потребовал уволить президента Microsoft по глобальным вопросам

Опубликовано 28 сентября 2025, 16:301 мин.
Трамп потребовал уволить президента Microsoft по глобальным вопросамУволить Лизу Монако
Дональд Трамп в пятницу потребовал, чтобы Microsoft уволила Лизу Монако, исполнительного директора по глобальным вопросам компании. Она ранее занимала пост заместителя генерального прокурора при администрации Байдена.
Обращение появилось в аккаунте Трампа в Truth Social. Трамп назвал Монако «угрозой национальной безопасности США», отметив её прежние «неправомерные действия». По его словам, правительство уже лишило её всех допусков к секретной информации и запретило доступ на федеральные объекты. Лиза Монако присоединилась к Microsoft в июле 2025 года, согласно её профилю в LinkedIn.
Microsoft пока не комментирует заявление Трампа. Части правительства США, напомним, используют облачные сервисы и программное обеспечение компании.