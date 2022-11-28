Google выпустила экстренное обновление для Chrome на компьютерах Mac. Установите его сейчас

Google пока не предоставляет подробностей об уязвимости, поскольку сначала хочет дать пользователям время для обновления, Однако известно, что патч исправляет уязвимость переполнения буфера. Это недостаток, который позволяет злоумышленнику записывать произвольные данные в области памяти, которая должна быть защищена.

Если у вас включены автоматические обновления, Chrome в какой-то момент обновится сам, но это может занять от нескольких дней до нескольких недель. По этой причине рекомендуется выполнить обновление вручную.