Google выпустила финальную бету Android 16 QPR2

Google выпустила финальную бету Android 16 QPR2Для Pixel
Правда, если установить бету, вернуться на стабильную версию до выхода официального релиза в декабре можно будет только с очисткой данных. Ожидается, что стабильный выпуск Android 16 QPR2 состоится 2 декабря.
В новой версии исправлены ошибки и недочёты, в том числе:
-
Сбои при установке обновлений Google Play.
-
Пустые иконки ярлыков на домашнем экране.
-
Неправильная цветовая индикация иконки Wallet на экране блокировки.
-
Ошибки в работе свайпа вверх и приложений Terminal.
-
Проблемы с зарядкой батареи и расходом энергии на складных устройствах.
-
Артефакты на фотографиях, снятых на 50 МП с ультраширокого и телеобъектива.
-
Сбои Bluetooth при звонках и недоступность некоторых Wi-Fi сетей.
В целом, Android 16 QPR2 Beta 3 улучшает стабильность системы, неожиданные перезагрузки и задержки интерфейса.
Для установки необходимо зарегистрировать устройство в программе бета-тестирования, после чего обновление придёт автоматически.