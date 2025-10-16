Google выпустила финальную бету Android 16 QPR2

Правда, если установить бету, вернуться на стабильную версию до выхода официального релиза в декабре можно будет только с очисткой данных. Ожидается, что стабильный выпуск Android 16 QPR2 состоится 2 декабря.

В новой версии исправлены ошибки и недочёты, в том числе:

Сбои при установке обновлений Google Play.

Пустые иконки ярлыков на домашнем экране.

Неправильная цветовая индикация иконки Wallet на экране блокировки.

Ошибки в работе свайпа вверх и приложений Terminal.

Проблемы с зарядкой батареи и расходом энергии на складных устройствах.

Артефакты на фотографиях , снятых на 50 МП с ультраширокого и телеобъектива.

Сбои Bluetooth при звонках и недоступность некоторых Wi-Fi сетей.

В целом, Android 16 QPR2 Beta 3 улучшает стабильность системы, неожиданные перезагрузки и задержки интерфейса.

Для установки необходимо зарегистрировать устройство в программе бета-тестирования, после чего обновление придёт автоматически.