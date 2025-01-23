Google выпустила обновленную ИИ-модель Gemini 2.0 Flash

Опубликовано 23 января 2025, 00:451 мин.
Google выпустила обновленную ИИ-модель Gemini 2.0 FlashДля более эффективного решения проблем
Google выпустила обновленную версию Gemini 2.0 Flash, впервые представленной в декабре. Этот экспериментальный ИИ призван более эффективно решать сложные задачи, открыто показывая свой «мыслительный» процесс.
Последняя версия, получившая название Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (01−21), включает несколько важных обновлений:
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Увеличенное контекстное окно на 1 миллион маркеров, что облегчает анализ больших объемов данных, например целых баз кода или научных работ.
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Поддержка выполнения нативного кода для улучшения использования инструментов.
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Более длинные и подробные ответы.
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Меньше противоречий между рассуждениями и ответами.
Это обновление превзошло предыдущую версию в тестах на математику, естественные науки и мультимодальные рассуждения, достигнув 73,3% в математическом тесте AIME2024 и 74,2% в научном тесте GPQA Diamond.