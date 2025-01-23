Google выпустила обновленную ИИ-модель Gemini 2.0 Flash

Последняя версия, получившая название Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (01−21), включает несколько важных обновлений:

Увеличенное контекстное окно на 1 миллион маркеров, что облегчает анализ больших объемов данных, например целых баз кода или научных работ.

Поддержка выполнения нативного кода для улучшения использования инструментов.

Более длинные и подробные ответы.

Меньше противоречий между рассуждениями и ответами.

Это обновление превзошло предыдущую версию в тестах на математику, естественные науки и мультимодальные рассуждения, достигнув 73,3% в математическом тесте AIME2024 и 74,2% в научном тесте GPQA Diamond.