Google выпустила «оповещения о неизвестных трекерах» на Android: как их проверить

Эта функция отправляет предупреждение, когда обнаруживается, что чужое устройство слежения, например AirTag, находится в пути и вне зоны действия Bluetooth своего владельца.

Чтобы включить эту систему, пользователи Android могут перейти в раздел «Безопасность» в «Настройках» на устройствах с ОС Android 12 и новее или «Личная безопасность» на устройствах с ОС Android 11.

В настоящее время функция «Оповещения о неизвестных трекерах» активна для Apple AirTags, но не исключено, что в будущем она может распространиться и на другие устройства с трекерами. Пользователи будут получать уведомления о том, что трекер путешествует вместе с ними, а также смогут посмотреть на карте историю перемещений трекера. Google подчеркивает, что данные о местоположении остаются зашифрованными на устройстве и не передаются ни Google, ни другим пользователям.

Функция включена по умолчанию, однако пользователи могут отключить ее. При обнаружении трекера пользователь получает инструкции по безопасности, в том числе снимок экрана карты и отключение трекера путем извлечения аккумулятора.