Google выпустила отдельное для Mac приложение ИИ Gemini

Опубликовано 16 апреля 2026, 15:031 мин.
Google выпустила отдельное для Mac приложение ИИ GeminiРаньше была веб-версия и приложения для телефонов
Google выпустила ИИ Gemini в виде отдельного ПО для компьютеров Mac. Раньше такая возможность появилась у iPhone. Приложение работает на macOS версии 15 и новее.
Пользователи могут загружать в чат файлы, документы из Google Диска, фото, а также подключать заметки из NotebookLM. Можно показывать Gemini содержимое любого окна на экране.
С помощью сочетания клавиш Option + Space окно Gemini открывается прямо поверх других программ.
Из интересных возможностей: создание картинок, видео, музыки, режим «глубокого исследования» и т. д. Всё синхронизируется с аккаунтом Google.