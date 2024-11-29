Google выпустила отдельное приложение для своего ИИ под Android и iOS

Опубликовано 29 ноября 2024, 06:451 мин.
Google выпустила отдельное приложение для своего ИИ под Android и iOSСреди пользователей Workspace
Google расширяет сферу применения ИИ Gemini для подписчиков Workspace на Android и iOS. Приложение, анонсированное в сентябре и вышедшее сейчас, позволяет им получать доступ к функциям Gemini через удобное приложение.
Теперь подписчики Workspace могут скачать приложение из магазинов приложений Google и Apple. Возможности Gemini включают в том числе идентификацию рукописных заметок с помощью камеры телефона и их экспорт в Google Docs или Gmail.
Однако некоторые функции пока что недоступны, например загрузка файлов, специализированные модули и расширение для Gmail, календаря и других приложений. Кроме того, пользователи Android не могут получить доступ к Gemini через Work Profile. Одни ограничения.
В программу включены такие уровни Workspace, как Business Starter, Enterprise Plus и Education Fundamentals. Google планирует сделать приложение широко доступным в ближайшие недели.