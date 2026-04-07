Google выпустила приложение для диктовки, которое работает без интернета

Опубликовано 07 апреля 2026, 19:47
Google выпустила приложение для диктовки, которое работает без интернетаИ само убирает слова-паразиты
Google втихую выпустила на iPhone новое приложение для превращения продиктованных слов в текст — Google AI Edge Eloquent. Оно бесплатное и работает даже без интернета.
Всё, что нужно сделать, — скачать программу и загрузить в неё специальную речевую модель. После этого можно диктовать текст, а приложение будет показывать его на экране в реальном времени. Программа сама может убрать слова-паразиты вроде «э-э-э», «м-м-м» и случайные повторения.
Под расшифровкой есть кнопки: «Главное», «Официально», «Коротко» и «Длинно» — они перестроят текст под нужный стиль (если нужно). Можно отключить облачный режим, тогда вся обработка будет происходить только на устройстве.
Приложение умеет подтягивать имена и термины из вашего Gmail (если разрешите) и т.п. В истории сохраняются все сеансы.
Пока Google AI Edge Eloquent доступен только на iOS, но в описании упоминается и версия для Android.