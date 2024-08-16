Google выпустила улучшенную версию ИИ Gemini 1.5 Pro

Обновление вносит улучшения, направленные на «решение более сложных логических задач» и «генерацию более точного кода».

Новая версия последовала за предыдущим выпуском Gemini 1.5 Flash, который был доступен для бесплатных пользователей. Усовершенствованная модель 1.5 Pro, судя по всему, опирается на эту основу и учитывает результаты раннего тестирования, проведенного с помощью Google AI Studio и Gemini API.

Развертывание обновления, скорее всего, уже началось.