Google выпустила улучшенную версию ИИ Gemini 1.5 Pro

Опубликовано 16 августа 2024, 22:18
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Google выпустила улучшенную версию ИИ Gemini 1.5 ProДля “опытных” пользователей
Google представила значительное обновление своей платформы Gemini Advanced, которая теперь включает в себя усовершенствованную модель Gemini 1.5 Pro. Последняя итерация, анонсированная ещё 2 августа 2024 года, обещает расширенные возможности, особенно «в области рассуждений и кодирования», пишут СМИ.
Обновление вносит улучшения, направленные на «решение более сложных логических задач» и «генерацию более точного кода».
Новая версия последовала за предыдущим выпуском Gemini 1.5 Flash, который был доступен для бесплатных пользователей. Усовершенствованная модель 1.5 Pro, судя по всему, опирается на эту основу и учитывает результаты раннего тестирования, проведенного с помощью Google AI Studio и Gemini API.
Развертывание обновления, скорее всего, уже началось.