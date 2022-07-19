Google выпустила замену Google Pay. Но в России она недоступна

По словам представителя Google, компания начала развёртывать кошелёк для пользователей Android в 39 странах. Он будет доступен почти для всех в течение следующих нескольких дней.

Google анонсировала Wallet на своём мероприятии I/O, представив его как приложение для управления всеми картами — не только платёжными, но и даже сертификатами вакцинации и документами. В большинстве стран Wallet заменит текущее приложение Google Pay. Но, например, в США и Сингапуре пользователи смогут использовать как Google Pay, так и Wallet. Как пишет VC.ru, в России приложение недоступно.