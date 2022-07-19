Google выпустила замену Google Pay. Но в России она недоступна

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Google выпустила замену Google Pay. Но в России она недоступнаЭто Google Wallet
Google Wallet, приложение, которое заменит Google Pay во многих странах, начало появляться на смартфонах пользователей. Правда, это не касается россиян.
По словам представителя Google, компания начала развёртывать кошелёк для пользователей Android в 39 странах. Он будет доступен почти для всех в течение следующих нескольких дней.
Google анонсировала Wallet на своём мероприятии I/O, представив его как приложение для управления всеми картами — не только платёжными, но и даже сертификатами вакцинации и документами. В большинстве стран Wallet заменит текущее приложение Google Pay. Но, например, в США и Сингапуре пользователи смогут использовать как Google Pay, так и Wallet. Как пишет VC.ru, в России приложение недоступно.