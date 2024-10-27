Однако есть одно но. The Verge также сообщает, что, хотя Google стремится к «широкому выпуску» Gemini 2.0, улучшение производительности модели может оказаться не таким значительным, как изначально надеялась команда во главе с Демисом Хассабисом.

К сожалению, подробности о конкретных функциях Gemini 2.0 остаются скудными.

Google Gemini — это линейка ИИ-моделей, предназначенная для конкуренции с популярными языковыми моделями, такими как ChatGPT от OpenAI. Gemini разрабатывается как мультимодальная модель, то есть способная работать не только с текстом, но и с изображениями, аудио и видео, что позволяет ей выполнять более сложные и разнообразные задачи.