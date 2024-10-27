Опубликовано 27 октября 2024, 12:451 мин.
Google выпустит в декабре новую версию своего ИИ — Gemini 2.0Прирост производительности неясен
Готовьтесь к очередному обновлению Gemini. Согласно The Verge, Google планирует запустить Gemini 2.0 в декабре. Это следует за выпуском Gemini 1.0 в декабре 2023 года и знаменует собой потенциальный переход к годовому циклу выпуска флагманской большой языковой модели Google.
Однако есть одно но. The Verge также сообщает, что, хотя Google стремится к «широкому выпуску» Gemini 2.0, улучшение производительности модели может оказаться не таким значительным, как изначально надеялась команда во главе с Демисом Хассабисом.
К сожалению, подробности о конкретных функциях Gemini 2.0 остаются скудными.
Google Gemini — это линейка ИИ-моделей, предназначенная для конкуренции с популярными языковыми моделями, такими как ChatGPT от OpenAI. Gemini разрабатывается как мультимодальная модель, то есть способная работать не только с текстом, но и с изображениями, аудио и видео, что позволяет ей выполнять более сложные и разнообразные задачи.