Google выпустит «волшебные списки» на базе ИИ для приложения с заметками

Google выпустит «волшебные списки» на базе ИИ для приложения с заметкамиИз оформление он возьмет на себя
Google готовит функцию «Волшебные списки» для Google Keep, предлагающую творческую помощь в ведении заметок на основе генеративного искусственного интеллекта.
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Пользователи могут вводить такие запросы, как «Список вещей для похода с детьми», и Google Keep будет генерировать соответствующие пункты. Сгенерированные списки сопровождаются предупреждением о том, что их не следует считать фактическими, что намекает пользователям не полагаться на результаты работы ИИ при решении важных задач.
Пользователи могут просмотреть предложенный список, прежде чем добавить его в свои заметки. Несмотря на простоту дополнения, оно вызывает вопросы о будущем работы Google над NotebookLM (ранее Tailwind) и о том, как он может быть интегрирован в Google Docs или другие приложения, пишет 9to5Google.