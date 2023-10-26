Google выпустит «волшебные списки» на базе ИИ для приложения с заметками

Пользователи могут вводить такие запросы, как «Список вещей для похода с детьми», и Google Keep будет генерировать соответствующие пункты. Сгенерированные списки сопровождаются предупреждением о том, что их не следует считать фактическими, что намекает пользователям не полагаться на результаты работы ИИ при решении важных задач.

Пользователи могут просмотреть предложенный список, прежде чем добавить его в свои заметки. Несмотря на простоту дополнения, оно вызывает вопросы о будущем работы Google над NotebookLM (ранее Tailwind) и о том, как он может быть интегрирован в Google Docs или другие приложения, пишет 9to5Google.