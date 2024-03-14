Google взглянула на конкурентов и добавила в Messages эффекты эмодзи-реакций

В настоящее время функция поддерживается десять эмодзи: палец вверх, смеющееся лицо со слезами, удивленное лицо, злое лицо, куча какашек и т. д.

Хотя пользователям нравится новая функция, некоторые выразили желание получить индивидуальный контроль над «эффектами» — в настоящее время нет возможности полностью отключить их.