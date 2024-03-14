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Приложения
Опубликовано 14 марта 2024, 09:45
1 мин.

Google взглянула на конкурентов и добавила в Messages эффекты эмодзи-реакций

Всё как вы любите
Мы уже привыкли к эмодзи-реакциям в Telegram, там же есть функция специальных анимаций во весь экран чата при использовании отдельных эмодзи. Google, видимо, взглянула на все это и решила объединить оба подхода в Messages.

«Эффекты реакций» добавляют еще один слой «экспрессии» в ваши сообщения. Нажмите на любое сообщение (SMS или RCS) и выберите популярный эмодзи, например большой палец вверх, сердечко или даже кучу какашек, и увидите анимацию.

Google взглянула на конкурентов и добавила в Messages эффекты эмодзи-реакций
© 9to5Google

В настоящее время функция поддерживается десять эмодзи: палец вверх, смеющееся лицо со слезами, удивленное лицо, злое лицо, куча какашек и т. д.

Хотя пользователям нравится новая функция, некоторые выразили желание получить индивидуальный контроль над «эффектами» — в настоящее время нет возможности полностью отключить их.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#эмодзи
,
#Google
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#Messages
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#приложение