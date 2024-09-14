Google Wallet начал тестирование цифровых паспортов

Объявленная в официальном блоге Google, эта функция позволит путешественникам использовать цифровые ID, полученные из паспортов и других удостоверений личности, выданных штатами, на специальных контрольно-пропускных пунктах Управления транспортной безопасности (TSA) США в некоторых аэропортах.

Внедрение системы будет поэтапным. Путешественники могут ознакомиться с цифровой картой на сайте TSA, чтобы проверить, поддерживают ли их аэропорты отправления или прибытия эту «новую форму идентификации».

Это событие является частью более широкой тенденции к внедрению цифровых идентификаторов, которая набирает обороты и которую многие критикуют за возможные риски.