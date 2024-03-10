Google Wallet научился самостоятельно сохранять ваши билеты

Хотя Google признает, что эта функция может работать не со всеми авиакомпаниями и кинотеатрами, они уверяют пользователей, что она доступна для «некоторых» поддерживаемых сервисов и со временем совместимость будет расширена.

Google неуклонно повышает полезность Google Wallet. В прошлом месяце появилась совместимость с Wear OS, что позволило пользователям смарт-часов получать удобный доступ к своим билетам на транспорт, проездным, билетам на мероприятия, абонементам в спортзал, картам лояльности и многому другому прямо с запястья. В последнем обновлении также появилась функция архивирования.