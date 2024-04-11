Google Wallet получил ярлык для быстрого доступа к банковским картам

В новом обновлении появились ярлыки приложений для сохраненных кредитных и дебетовых карт. Просто нажмите на значок Google Wallet, чтобы увидеть ярлыки для каждой карты с логотипом карты и последними четырьмя цифрами.

Любой ярлык карты можно перенести на главный экран. Одним нажатием вы перейдете на страницу конкретной карты в Google Wallet с увеличенным изображением и информацией о последних операциях.