Google Wallet получил ярлык для быстрого доступа к банковским картам

Опубликовано 11 апреля 2024, 10:32
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Google Wallet получил ярлык для быстрого доступа к банковским картамПросто задержите палец на иконке подольше
Google Wallet получило обновление, которое упрощает процесс оплаты и доступа к картам.
В новом обновлении появились ярлыки приложений для сохраненных кредитных и дебетовых карт. Просто нажмите на значок Google Wallet, чтобы увидеть ярлыки для каждой карты с логотипом карты и последними четырьмя цифрами.
Любой ярлык карты можно перенести на главный экран. Одним нажатием вы перейдете на страницу конкретной карты в Google Wallet с увеличенным изображением и информацией о последних операциях.
Это обновление станет отличным решением для тех, кто регулярно переключается с одной карты на другую. Больше не нужно копаться в приложении.
Чтобы воспользоваться этой функцией, вам потребуется Google Wallet версии 24.12.x (а также последнее обновление Google Play Services версии 24.10.17).