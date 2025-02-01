Google заблокировала более 2 млн опасных приложений и разработчиков в 2024 году

Опубликовано 01 февраля 2025, 01:301 мин.
Google заблокировала более 2 млн опасных приложений и разработчиков в 2024 годуЧтобы обеспечить безопасность
В 2024 году Google Play Protect принял меры по защите пользователей Android, заблокировав 2,36 миллиона опасных приложений и 158 000 аккаунтов разработчиков, пишут СМИ. Google также запретил 1,3 миллионам приложений получать доступ к конфиденциальным данным.
Чтобы «еще больше защитить пользователей», Google «пометила» 13 миллионов новых приложений из источников за пределами Play Store.
Стало также известно, что в среднем Play Protect ежедневно сканирует 200 миллиардов приложений и успел в сумме заблокировать 36 миллионов установок опасных приложений, затронувших 10 миллионов устройств.
Несмотря на активные усилия Google, пользователям все же рекомендуется соблюдать осторожность при установке приложений из любых источников. Play Protect также защищает от мошенничества и многих вирусов.