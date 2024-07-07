Приложения
Опубликовано 07 июля 2024, 14:29
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Google захотела «пересадить» владельцев iPhone на свои приложения

Получается с трудом
Google, столкнувшись с растущим антимонопольным давлением, пытается снизить свою зависимость от поисковой системы по умолчанию на iOS за счет увеличения использования других своих приложений среди пользователей iPhone, пишут СМИ.
Google захотела «пересадить» владельцев iPhone на свои приложения
© Ferra

Несмотря на значительные инвестиции — по сообщениям, до 20 миллиардов долларов в год на поддержание статуса поисковой системы по умолчанию на устройствах Apple, — Google столкнулась с трудностями в «пересаживании» пользователей iPhone на другие свои сервисы.

По данным The Information, Google добилась постепенного прогресса: на долю ее собственных сервисов приходится около 30% поисковых запросов на iPhone, по сравнению с 25% пять лет назад. Компания стремится довести этот показатель до 50%.

Однако Google сталкивается с препятствиями в достижении этой цели, ссылаясь на трудности в преодолении «укоренившихся привычек» людей. Среди предлагаемых стратегий — потенциальное ограничение возможностей искусственного интеллекта в приложениях Google, но в итоге от этой идеи, вроде бы, отказались.