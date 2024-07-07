Google захотела «пересадить» владельцев iPhone на свои приложения

Несмотря на значительные инвестиции — по сообщениям, до 20 миллиардов долларов в год на поддержание статуса поисковой системы по умолчанию на устройствах Apple, — Google столкнулась с трудностями в «пересаживании» пользователей iPhone на другие свои сервисы.

По данным The Information, Google добилась постепенного прогресса: на долю ее собственных сервисов приходится около 30% поисковых запросов на iPhone, по сравнению с 25% пять лет назад. Компания стремится довести этот показатель до 50%.

Однако Google сталкивается с препятствиями в достижении этой цели, ссылаясь на трудности в преодолении «укоренившихся привычек» людей. Среди предлагаемых стратегий — потенциальное ограничение возможностей искусственного интеллекта в приложениях Google, но в итоге от этой идеи, вроде бы, отказались.