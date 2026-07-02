Google закрыла API Tenor, который Telegram использовал для отправки GIF-файлов

Google купила Tenor ещё в 2018 году. Сам сайт Tenor.com продолжает работать, а вот доступ к его базе через API закрыт. Компания объясняет это тем, что хочет «сосредоточить усилия на своих основных продуктах».

Больше всего перемены затронут крупные платформы. Например, Twitter/X использовал Tenor, как и Telegram.

Представитель X подтвердил, что сервис уже перешёл на другой источник, от чего у пользователей пропали некоторые категории и история просмотра. Также изменения коснулись Discord.

При этом сам Tenor и его контент останутся доступны в продуктах Google.