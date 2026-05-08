Google закрыла ИИ-эксперимент Project Mariner

Опубликовано 08 мая 2026, 16:18
Google закрыла ИИ-эксперимент Project MarinerПеренесла его технологии в другие ИИ-продукты
Google прекратила работу над Project Mariner — экспериментальным ИИ-инструментом, который умел выполнять задания в Интернете за пользователя.
Project Mariner впервые показали в декабре 2024 года. Позже его научили выполнять до 10 задач одновременно: искать информацию, заполнять формы, сравнивать цены и т. д.
Однако Google не стала полностью отказываться от наработок. Технологии, созданные для Mariner, теперь используются в других продуктах компании: Gemini Agent и AI Mode в Поиске.
Как пишут СМИ, закрытие Project Mariner, вероятно, связано с ежегодной конференции I/O 2026, где Google покажет новейшие ИИ-функции.