Google закрывает еще один свой проект. Прощай, Keen

Что делало Keen уникальным? В отличие от Pinterest, где пользователь сам открывает для себя контент, Keen использовал ML для персонализации рекомендаций. Для создания Keen нужно было сохранить контент (например, ссылки или изображения), связанный с вашими интересами. Этот «начальный контент» затем запускал механизм ML для поиска дополнительных релевантных статей или медиа.

Помимо индивидуального создания, Keen способствовал формированию сообщества. Пользователи могли следить за другими Keen, как за досками на Pinterest, и получать обновления при добавлении нового контента.

Окончание работы Keen наступит 24 марта. Google уведомил пользователей по электронной почте и предоставил инструмент для загрузки данных с Keen в виде ZIP-файла. После 24 марта платформа прекратит свое существование, а весь контент будет удален.