Google заменит кнопку «Мне повезет» на режим ИИ

Тестирование, начатое в мае 2025 года, проходит в рамках Google Labs — платформы для экспериментальных функций. «AI Mode» — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который предоставляет прямые ответы на сложные запросы, вместо традиционного списка ссылок.

Кнопка «Мне повезет», существующая с момента запуска Google, мгновенно перенаправляет пользователя на первый результат поиска. В ходе тестов «AI Mode» появляется либо вместо нее, либо как иконка в строке поиска, иногда с яркой рамкой. Изменение вызвало споры, так как кнопка является символом эпохи раннего интернета, хотя, по данным Google 2007 года, ей пользовался лишь 1% аудитории.

Тесты проходят накануне Google I/O 2025, где ожидаются крупные анонсы в области ИИ, включая обновления моделей Gemini.