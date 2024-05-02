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Опубликовано 02 мая 2024, 20:15
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Google заплатила Apple 20 миллиардов долларов за свое место в браузере Safari

По-умолчанию
Доминирующее положение Google Search уже давно выходит за рамки собственного браузера компании, и ярким примером тому является Safari от Apple. Недавний отчет Bloomberg, ставший известным благодаря документам по антимонопольному иску Минюста США против Google, проливает свет на финансовую сторону этого партнерства.
Google заплатила Apple 20 миллиардов долларов за свое место в браузере Safari
© Ferra

Согласно отчету, в 2022 году Google заплатила Apple внушительную сумму в 20 миллиардов долларов за то, чтобы Google Search оставался поисковой системой по умолчанию на телефонах iPhone, iPad и компьютерах Mac.

Сделка поднимает вопрос о конкуренции на рынке поисковых систем. Несмотря на существование других поисковых систем, таких как DuckDuckGo, финансовые возможности Google дают ему явное преимущество в получении этих «премиум» мест. Это вызывает опасения по поводу выбора пользователей и потенциального подавления инноваций в поисковой сфере, пишут эксперты.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Apple
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#браузер
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#Google