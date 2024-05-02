Google заплатила Apple 20 миллиардов долларов за свое место в браузере Safari

Согласно отчету, в 2022 году Google заплатила Apple внушительную сумму в 20 миллиардов долларов за то, чтобы Google Search оставался поисковой системой по умолчанию на телефонах iPhone, iPad и компьютерах Mac.

Сделка поднимает вопрос о конкуренции на рынке поисковых систем. Несмотря на существование других поисковых систем, таких как DuckDuckGo, финансовые возможности Google дают ему явное преимущество в получении этих «премиум» мест. Это вызывает опасения по поводу выбора пользователей и потенциального подавления инноваций в поисковой сфере, пишут эксперты.