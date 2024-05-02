Google заплатила Apple 20 миллиардов долларов за свое место в браузере Safari

Опубликовано 02 мая 2024, 20:15
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Google заплатила Apple 20 миллиардов долларов за свое место в браузере SafariПо-умолчанию
Доминирующее положение Google Search уже давно выходит за рамки собственного браузера компании, и ярким примером тому является Safari от Apple. Недавний отчет Bloomberg, ставший известным благодаря документам по антимонопольному иску Минюста США против Google, проливает свет на финансовую сторону этого партнерства.
Согласно отчету, в 2022 году Google заплатила Apple внушительную сумму в 20 миллиардов долларов за то, чтобы Google Search оставался поисковой системой по умолчанию на телефонах iPhone, iPad и компьютерах Mac.
Сделка поднимает вопрос о конкуренции на рынке поисковых систем. Несмотря на существование других поисковых систем, таких как DuckDuckGo, финансовые возможности Google дают ему явное преимущество в получении этих «премиум» мест. Это вызывает опасения по поводу выбора пользователей и потенциального подавления инноваций в поисковой сфере, пишут эксперты.