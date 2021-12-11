Google запретил указывать в названиях приложений, что они бесплатные

Нововведение заметили после недавних изменений в правилах и политике публикаций в Google Play. Оказалось, что теперь разработчикам нельзя вставлять в заголовок слова, которые могут влиять на рейтинг приложения. В их числе «№1», «Лучшее», «Популярное», «Выбор редакции», «Новое» или «Бесплатное». К этому списку, как выяснили специалисты, добавились и фразы «без рекламы», «маленькое, без рекламы» и «нет рекламы. Если попытаться опубликовать приложение с таким названием, Google Play его отклонит.

Ещё разработчики отметили, что Google запрещает указывать в названии словосочетания «без отслеживания» или «с открытым исходным кодом».