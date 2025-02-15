Google запретила оставлять отзывы на недавно переименованный Американский залив

Опубликовано 15 февраля 2025, 23:151 мин.
Google запретила оставлять отзывы на недавно переименованный Американский заливРевью-бомбинг
Google Maps заблокировал новые отзывы и удалил некоторые негативные комментарии на Американский залив после решения переименовать Мексиканский залив. Изменение было сделано, чтобы следовать недавнему решению правительства США, хотя пользователи за пределами США по-прежнему видят оба названия.
© Скриншот Ferra.ru
Многие люди раскритиковали это изменение, и привело к потоку негативных отзывов на Google Maps. В ответ на это Google отключил новые отзывы и удалил некоторые существующие, ссылаясь на свою политику. Теперь на сайте появляется сообщение: «Размещение отзывов в настоящее время отключено».
Это не первый раз, когда Google принимает подобные меры. В прошлом компания отключала отзывы в в баре в Миссури и в McDonald’s в Пенсильвании.