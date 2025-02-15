Google запретила оставлять отзывы на недавно переименованный Американский залив

Многие люди раскритиковали это изменение, и привело к потоку негативных отзывов на Google Maps. В ответ на это Google отключил новые отзывы и удалил некоторые существующие, ссылаясь на свою политику. Теперь на сайте появляется сообщение: «Размещение отзывов в настоящее время отключено».

Это не первый раз, когда Google принимает подобные меры. В прошлом компания отключала отзывы в в баре в Миссури и в McDonald’s в Пенсильвании.