Google запретила россиянам продавать приложения через свой магазин

Google сообщила, что с 5 мая загрузка и обновление уже существующих платных приложений в Google Play запрещены в России. Для бесплатных приложений никаких изменений нет. При этом компания рекомендовала разработчикам, чьи приложения поставляют «критически важные услуги» сделать их бесплатными.

Ранее в марте Google отключила оплату подписок и приложений в Play Store из-за проблем с платежами. Россияне не могли больше скачивать платные приложения, но разработчики имели право загружать их в магазин.

Все действия Google связаны с тем, что Россия не выводит войска из Украины.