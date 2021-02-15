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Google запретит устанавливать приложения на «умные» часы в обход Play Store
Уже разослала предупреждения разработчикам
Сейчас, если хочется установить на часы под управлением Wear OS приложения, которых нет в Google Play Store, нужно просто перейти в раздел Apps on your phone магазина и установить приложения, которые уже есть на смартфоне. С 10 марта Google избавится от этой возможности.
Пользователям придётся применять инструменты разработчиков наподобие Android Debug Bridge (ADB), чтобы устанавливать нужные приложения. А это сделает процесс сложнее.
О планах Google стало известно из письма компании разработчикам приложений. С 10 марта приложения Wear OS, использующие унаследованную модель встроенных приложений (legacy embedded app model), не будут показываться в разделе Apps on your phone, и их нельзя будет найти в Play Store для часов. Компания порекомендовала разработчикам перейти на новую модель мульти-APK.
Унаследованная модель встроенных приложений позволяет разработчикам добавлять код Wear OS в приложениях Android.