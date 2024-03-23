Google запустил ИИ-обзоры в результатах поисковика

Google будет отдавать предпочтение запросам, в которых резюме ИИ могут быть особенно полезны, особенно тем, которые требуют информации из нескольких источников (например, «как удалить следы краски со стен»). Цель? Предложить пользователям более полный и информативный ответ, чем традиционные результаты поиска.

Google уверяет, что эти резюме ИИ будут появляться только в том случае, если они явно улучшают качество поиска. Компания также тестирует варианты, поэтому то, что вы видите, может быть не окончательной версией.