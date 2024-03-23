Google запустил ИИ-обзоры в результатах поисковика

Опубликовано 23 марта 2024, 22:01
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Google запустил ИИ-обзоры в результатах поисковикаДля большего числа пользователей
Google начала тестирование аннотаций к ответам, созданных искусственным интеллектом, прямо в результатах поиска.
Ранее обзоры ИИ были доступны только в разделе SGE Labs. Теперь Google запускает эту функцию — для ограниченного круга американских пользователей и конкретных запросов — непосредственно на стандартной странице поиска.
Google будет отдавать предпочтение запросам, в которых резюме ИИ могут быть особенно полезны, особенно тем, которые требуют информации из нескольких источников (например, «как удалить следы краски со стен»). Цель? Предложить пользователям более полный и информативный ответ, чем традиционные результаты поиска.
Google уверяет, что эти резюме ИИ будут появляться только в том случае, если они явно улучшают качество поиска. Компания также тестирует варианты, поэтому то, что вы видите, может быть не окончательной версией.