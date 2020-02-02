Приложения
Сегодня 15:42
Google запустила ещё один «YouTube» с видеоинструкциями
С короткими видеоинструкциями
На YouTube можно найти видео на любую мыслимую и немыслимую тему. Помимо бьюти-блогов, пранков и распаковок на видеохостинге размещено большое количество роликов с рецептами, руководствами и инструкциями. Однако в Google решили, что отдельный сервис для таких видео никому не помешает и запустили Tangi.
Это, по сути, ещё один «YouTube» с видеоинструкциями. Название нового сервиса складывается из фразы «TeAch aNd GIve» (Tangi), что отражает концепцию. Приложение позволяет получить доступ к различным видеоинструкциям.
Особенность их в том, что они очень короткие — по времени не могут длиться более 60 секунд. Ролики делятся на категории: «Искусство», «Приготовление пищи», «Сделай сам», «Мода и красота» и «Стиль жизни».
Пока приложение доступно только для устройств под управлением iOS.