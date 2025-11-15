Google запустила функцию записи звонков на смартфонах Pixel по всему миру

Ранее информация о поддержке записи звонков появилась на странице помощи Google, но сама функция долгое время не работала для большинства. Теперь же она официально анонсирована для устройств Pixel 10 Pro и 10 Pro Fold после обновления приложения «Телефон». Функция появилась при переходе с версии 195.0 на 200.0 публичной беты. Хотя СМИ пишут, что она работает и в стабильной версии 198. Чтобы запись заработала, на устройстве должен быть установлен ноябрьский Pixel Drop.

На поддерживаемых моделях включить запись можно в приложении «Телефон» через меню: Настройки > Помощь при звонках > Запись звонков. Доступна ручная запись, автоматическая запись звонков от выбранных контактов, а также запись звонков с неизвестных номеров.

При первом звонке после активации функции пользователю показывается уведомление о том, как Google обрабатывает записи. Собеседник тоже будет предупреждён.