Google запустила новый сервис «аренды» ИИ-инструментов поиска

Agentspace предлагает фирменный «мультимодальный поисковый агент» с настольным и мобильным интерфейсом. На главной странице представлены такие инструменты, как последние файлы, виджеты календаря и обновления компании. Сотрудники могут искать документы, задавать вопросы или получать разговорную помощь. Например, набрав «Я хочу оформить отчет о расходах», пользователи переходят к нужному инструменту.

Система подключается к Google Drive, электронной почте и сторонним приложениям, таким как Jira, SharePoint и ServiceNow. Она может обобщать данные, переводить контент и давать упреждающие предложения.

Agentspace также позволяет сотрудникам получить доступ к таким инструментам ИИ, как Gemini, Imagen для изображений и Veo для видео.