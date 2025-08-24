Google запустила свой ИИ Gemini для госструктур по очень символической цене

Главная цель — упростить работу чиновников за счёт автоматизации рутинных задач. Для этого предусмотрены готовые ИИ-агенты, например для глубоких исследований и генерации идей. При желании госструктуры смогут создавать и собственных агентов под конкретные задачи. Отдельный упор сделан на безопасность и защиту данных.

Самое интересное — цена. Google предлагает использовать Gemini всего за 50 центов в год, с возможностью платить больше за дополнительные функции безопасности. Это явный укол конкурентам: OpenAI и Anthropic недавно озвучили цену в 1 доллар в год для государственных клиентов.

Борьба за контракты с правительством идёт на фоне недавно принятого AI Action Plan президента Дональда Трампа. Документ призван ускорить развитие ИИ в США, превратить его в экспортный продукт и убрать «идеологическую предвзятость» из моделей.