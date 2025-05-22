Этот инструмент основан на технологии водяных знаков SynthID, которую Google использует в своих продуктах с 2023 года. За это время более 10 миллиардов файлов получили такой «отпечаток».

SynthID Detector появился на фоне роста количества контента, созданного ИИ. Например, количество дипфейков с 2019 по 2024 год увеличилось в 5,5 раза.

Однако у технологии есть ограничения: она работает только с файлами, созданными инструментами Google. Другие компании, как Microsoft и OpenAI, используют свои методы защиты. Кроме того, Google признаёт, что водяные знаки можно попытаться обойти, особенно в текстах.