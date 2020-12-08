Приложения
Сегодня 17:15
Google запустила в России подписку на приложения для Android
За 149 рублей в месяц
Google представила для российских пользователей подписку на приложения и игры в Google Play — Play Pass. Она стоит 149 рублей в месяц.
Подписка оформляется в магазине приложений Google. Нужно зайти там в меню и выбрать Google Play Pass. Первый месяц, как полагается, будет пробным, бесплатным. Можно оплатить сразу год подписки — это будет стоить 1339 рублей.
СМИ пишут, что пока подписка доступна не всем пользователям из России. Функция развёртывается постепенно. Совсем не стоит её ждать владельцам смартфонов с Android 4.4 или более поздней версией.
В подписку входят сотни игр и приложений. Каждый месяц в каталог добавляются новые. Приложениями можно пользоваться без рекламы и встроенных покупок.