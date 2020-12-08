Google запустила в России подписку на приложения для Android

Подписка оформляется в магазине приложений Google. Нужно зайти там в меню и выбрать Google Play Pass. Первый месяц, как полагается, будет пробным, бесплатным. Можно оплатить сразу год подписки — это будет стоить 1339 рублей.

СМИ пишут, что пока подписка доступна не всем пользователям из России. Функция развёртывается постепенно. Совсем не стоит её ждать владельцам смартфонов с Android 4.4 или более поздней версией.

В подписку входят сотни игр и приложений. Каждый месяц в каталог добавляются новые. Приложениями можно пользоваться без рекламы и встроенных покупок.