Google заявила, что режим «Высокое качество» в Photos безнадёжно портит фотографии

Истинные мотивы компании могут заключаться в том, что она хочет заработать побольше денег, пишет MSPoweruser. Дело в том, что Google «спустя триллионы фотографий» начала ограничивать количество загрузок на Google Drive. Пользователей с 1 июня 2021 года попросят платить, если они хотят использовать более 15 ГБ. А режим «Высокое качество» вдруг стал недостаточно хорошим.

Компания отправила пользователям Google Photo письмо, в котором предложила переходить с High Quality на Original Quality при загрузке фото, чтобы не повредить их. Google даже сопроводила письмо изображением, демонстрирующим, как портится качество снимков в High Quality: