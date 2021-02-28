Приложения
Сегодня в 17:00
Google заявила, что режим «Высокое качество» в Photos безнадёжно портит фотографии
И предложила загружать исходники
Уже более 5 лет Google поощряет пользователей хранить свои фотографии на Google Drive в режиме сжатия High Quality («Высокое качество»). Он позволяет загружать неограниченное количество фотографий в облако. Теперь однако компания пытается убедить пользователей отказаться от загрузки снимков в «Высоком качестве» и загружать исходники. Google утверждает, что сжатие может безнадёжно испортить фотографии.
Истинные мотивы компании могут заключаться в том, что она хочет заработать побольше денег, пишет MSPoweruser. Дело в том, что Google «спустя триллионы фотографий» начала ограничивать количество загрузок на Google Drive. Пользователей с 1 июня 2021 года попросят платить, если они хотят использовать более 15 ГБ. А режим «Высокое качество» вдруг стал недостаточно хорошим.
Компания отправила пользователям Google Photo письмо, в котором предложила переходить с High Quality на Original Quality при загрузке фото, чтобы не повредить их. Google даже сопроводила письмо изображением, демонстрирующим, как портится качество снимков в High Quality: