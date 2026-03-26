Опубликовано 26 марта 2026, 17:36
Google заявила, что связка Android и Chrome — лучшая для мобильного интернета

«Сам себя не похвалишь…»
По данным Google, связка Android и Chrome установила новый рекорд скорости для мобильного веб-серфинга. По данным разработчиков, флагманские смартфоны в таком варианте показывают результаты на 47% выше, чем у конкурентов.
© Google

Специалисты использовали два основных теста. Первый оценивает, насколько быстро устройство реагирует на действия пользователя: нажатия, прокрутку страницы, набор текста. Второй измеряет полную загрузку страницы, от момента клика по ссылке до появления готового сайта.

© Google

В Google объяснили высокую скорость «тесной совместной работой над всеми компонентами»: производителями чипов, создателями смартфонов и разработчиками системы. Инженеры Google вместе с партнерами «оптимизировали работу браузера и ядра Android», чтобы «задействовать мощности устройств максимально эффективно».

Так, современные флагманские модели за год улучшили свои показатели на 20−60% по сравнению с предшественниками. Страницы загружаются на 4−6% быстрее, а отклик на нажатия стал быстрее на 6−9%.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
