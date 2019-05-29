Госдума заставит Apple указать Крым российским под угрозой штрафа

Депутаты отметили, что в приложении «Погода» на iPhone не указано, к какой стране относятся города Крыма, в то время, как про другие населённые пункты России данная информация сообщается.

Ранее Apple уже пришлось исправить отображение Крыма в приложении «Карты» по требованию Госдумы. Теперь Симферополь и Севастополь обозначены там, как российские города.

Откорректировать приложение «Погода» Apple должна была до 29 мая, но не успела. Депутаты согласились дать ей время до 10 июня для уточнения технических и временных возможностей для корректировки приложений.

Госдума добавила, что намерена добиться от компании исполнения российского законодательства в полном объёме в любом случае.