Госслужащих Нидерландов призвали удалиться из Facebook*

Председатель AP Алейд Вольфсен подчеркнул важность доверия пользователей, заявив, что «люди, которые посещают страницу правительства, должны быть уверены, что их личные и конфиденциальные данные находятся в надежных руках». Отсутствие ясности в отношении методов работы с данными на страницах Facebook* является основным камнем преткновения для AP.

Правительство Нидерландов, похоже, серьезно отнеслось к совету AP. Младший министр цифровых технологий Александра ван Хуффелен выдвинула ультиматум компании Meta*. К лету она должна предоставить конкретные решения, которые снимут тревогу правительства по поводу безопасности данных. В противном случае, предупредила министр, «мы будем вынуждены прекратить использование Facebook*».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена