Государственное агентство США «переехало» в соцсеть, которой владеет друг Трампа

В NTSB объяснили, что это изменение призвано более эффективно обрабатывать большой объем запросов прессы. Репортеры по-прежнему могут писать на mediarelations@ntsb.gov по другим вопросам, но агентство не пояснило, почему оно полагается исключительно на частную платформу, ещё и ту, которой владеет друг Трампа.

Тем временем Министерство обороны США ограничивает доступ к рабочим местам в Пентагоне таких крупных новостных изданий, как NBC, The New York Times, NPR и Politico. Вместо этого будет проведена ротация доступа к СМИ с добавлением консервативных изданий, таких как One America News Network, Breitbart и The New York Post.