Государственное агентство США «переехало» в соцсеть, которой владеет друг Трампа

Опубликовано 02 февраля 2025, 16:351 мин.
Государственное агентство США «переехало» в соцсеть, которой владеет друг ТрампаNTSB выбирает X Илона Маска
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) объявил, что информация о последних авиакатастрофах в Вашингтоне и Филадельфии будет публиковаться только на сайте X (бывший Twitter). Вместо того чтобы отправлять сообщения репортерам по электронной почте, агентство будет использовать свой аккаунт @NTSB_Newsroom, чтобы делиться новостями о пресс-конференциях и другими подробностями расследования.
В NTSB объяснили, что это изменение призвано более эффективно обрабатывать большой объем запросов прессы. Репортеры по-прежнему могут писать на mediarelations@ntsb.gov по другим вопросам, но агентство не пояснило, почему оно полагается исключительно на частную платформу, ещё и ту, которой владеет друг Трампа.
Тем временем Министерство обороны США ограничивает доступ к рабочим местам в Пентагоне таких крупных новостных изданий, как NBC, The New York Times, NPR и Politico. Вместо этого будет проведена ротация доступа к СМИ с добавлением консервативных изданий, таких как One America News Network, Breitbart и The New York Post.