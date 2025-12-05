«Госуслуги Моя школа» пользуются почти 5 млн человек, поделились Минцифры

Сервис доступен учащимся всех школ в 83 регионах России и может использоваться как вместе с региональными системами, так и отдельно.

Использование приложения добровольное. Данные о ребёнке отображаются только с согласия родителя, а с 14 лет согласие ребёнок может дать сам. Жители Москвы могут использовать местное региональное приложение.

Скачать приложение можно на RuStore, Google Play, AppGallery и App Store.