«Госуслуги Моя школа» пользуются почти 5 млн человек, поделились Минцифры

Опубликовано 05 декабря 2025, 18:351 мин.
«Госуслуги Моя школа» пользуются почти 5 млн человек, поделились МинцифрыНовый рубеж
«Госуслуги Моя школа» — бесплатное приложение для школьников и их родителей. С его помощью можно просматривать актуальное расписание, домашние задания и оценки, а также добавлять свои задачи. На данный момент приложение скачали уже 4,7 млн человек, сообщили Минцифры.
© Минцифры
Сервис доступен учащимся всех школ в 83 регионах России и может использоваться как вместе с региональными системами, так и отдельно.
Использование приложения добровольное. Данные о ребёнке отображаются только с согласия родителя, а с 14 лет согласие ребёнок может дать сам. Жители Москвы могут использовать местное региональное приложение.
Скачать приложение можно на RuStore, Google Play, AppGallery и App Store.