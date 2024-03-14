Готовьтесь дольше ждать, если часто отменяете заказы Яндекс.Такси: новый алгоритм

Система анализирует соотношение совершенных и отмененных поездок за последние 30 дней, присваивая пассажиру один из трех статусов:

«Все в порядке»: пользователь редко отменяет заказы, поиск машины происходит быстро.

«Приемлемо»: количество отмен находится в допустимых пределах, поиск машины может быть немного дольше.

«Непорядок»: пользователь часто отменяет заказы, поиск машины может быть значительно дольше, а функция заказа нескольких такси будет недоступна.

Яндекс подчеркивает, что система не будет считать вынужденные отмены, например, если время подачи машины значительно превышает расчетное.

В компании поясняют, что частые отмены негативно влияют на доступность такси и его стоимость. Когда водитель принимает заказ, он становится недоступен для других пользователей. Чем меньше свободных водителей, тем выше коэффициент спроса и, соответственно, цена поездки. Сервис будет информировать пользователей о нововведении в приложении, где также будет отображаться текущий рейтинг пассажиров.