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Приложения
Опубликовано 14 марта 2024, 05:15
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Готовьтесь дольше ждать, если часто отменяете заказы Яндекс.Такси: новый алгоритм

Все ради борьбы с необоснованными отменами заказов
Яндекс Такси начал внедрять алгоритм, учитывающий частоту отмен заказов со стороны пользователя, пишет ТАСС. Это нововведение призвано оптимизировать работу сервиса и сдержать рост цен на такси.

Система анализирует соотношение совершенных и отмененных поездок за последние 30 дней, присваивая пассажиру один из трех статусов:

  • «Все в порядке»: пользователь редко отменяет заказы, поиск машины происходит быстро.

  • «Приемлемо»: количество отмен находится в допустимых пределах, поиск машины может быть немного дольше.

  • «Непорядок»: пользователь часто отменяет заказы, поиск машины может быть значительно дольше, а функция заказа нескольких такси будет недоступна.

Яндекс подчеркивает, что система не будет считать вынужденные отмены, например, если время подачи машины значительно превышает расчетное.

В компании поясняют, что частые отмены негативно влияют на доступность такси и его стоимость. Когда водитель принимает заказ, он становится недоступен для других пользователей. Чем меньше свободных водителей, тем выше коэффициент спроса и, соответственно, цена поездки. Сервис будет информировать пользователей о нововведении в приложении, где также будет отображаться текущий рейтинг пассажиров.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
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